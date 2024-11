PEC do aborto: veja os deputados cearenses que votaram a favor e contra a proposta

José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, foi o único deputado cearense a votar contra a PEC do aborto. Crédito: FÁBIO LIMA

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara aprovou, na última quarta, 27, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas circunstâncias hoje permitidas por lei. A aprovação da PEC 164/2012 contou com 35 votos a favor e 15 contra. Quatro deputados cearenses participaram da votação e apenas um votou contra. Os parlamentares cearenses Dr. Jaziel (PL), Fernanda Pessôa (União) e Luiz Gastão (PSD) votaram a favor da PEC que criminaliza qualquer tipo de interrupção da gravidez - até nas situações autorizadas pela legislação brasileira. O petista José Guimarães foi o único deputado do Ceará a ser contrário à proposta.

A sessão foi marcada pelo alvoroço entre os deputados favoráveis e manifestantes contra a PEC. As bancadas da federação PT-PCdoB-PV, do PSB e da federação Psol-Rede se posicionaram contra a pauta, porém o deputado petista Flávio Nogueira votou a favor.

Os partidos União Brasil e PSD formaram a maioria favorável, junto do Podemos e PL, que contaram com a total adesão dos seus integrantes. A CCJ, presidida pela deputada Caroline de Toni (PL), é uma comissão responsável por averiguar a coerência entre os termos de propostas legislativas com o texto constitucional. Além da deputada do PL, a comissão é composta por outros membros titulares que são parlamentares de direita: Bia Kicis (PL-DF),

Delegado Ramagem (PL-RJ),

Delegado Éder Mauro (PL-PA),

Julia Zanatta (PL-SC),

Pastor Marco Feliciano (PL-SP). O que a PEC altera na Constituição? Aborto é crime no Brasil, a gestante e os envolvidos na situação podem ser processados de acordo com as regras previstas na lei. Atualmente a legislação brasileira permite o aborto em apenas três circunstâncias:

- quando a gestante corre risco de morte e não há outro modo de salvá-la;

- em caso de anencefalia fetal - ocasionada por malformação do feto que leva a ausência do cérebro e impede o bebê de sobreviver mesmo se chegar a nascer;

- e em caso de gravidez resultante de estupro. Isso significa que a proposta de proibição do aborto no Brasil pautada por Caroline de Toni, presidente da CCJ da Casa, pretende alterar o artigo 5° da Constituição Federal para assegurar a inviolabilidade do direito à vida “desde a concepção”. A PEC apresentada pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos), em 2012, tem relatoria da deputada Chris Tonietto (PL), que é favorável à proposta.

“A discussão acerca da inviolabilidade do direito à vida não pode excluir o momento do início da vida. A vida não se inicia com o nascimento e sim com a concepção”, defendeu Cunha ao protocolar o texto. Eduardo Cunha também justificou, ao apresentar a PEC, que “essa proposta garante que os fetos tenham o mesmo direito à inviolabilidade do direito à vida”. A pauta contou o voto favorável da filha do ex-deputado, Dani Cunha (União - RJ). Após a aprovação do texto na CCJ, a proposta ainda passará por outro colegiado especial a ser formado. Para, em seguida, ser votada no plenário é necessário que a PEC seja pautada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

Por presidir a Casa, Arthur Lira tem a prerrogativa de pautar a proposta de proibição do aborto em qualquer momento no plenário. As tentativas de legislar sobre aborto Vale ressaltar que a Câmara já tentou legislar sobre a interrupção da gestação ainda neste ano. Em junho, os deputados tentaram aprovar com urgência o projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio. A proposta que pretendia tornar a punição para o aborto semelhante a pena de homicídios havia avançado devido ao acordo feito por Arthur Lira com a bancada evangélica.