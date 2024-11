Carros-pipa voltam a atender 1,2 milhão no Nordeste após governo liberar recursos

Operação Carro-Pipa atende moradores da zona rural afetados pela seca no semiárido nordestino Crédito: Arquivo Pessoal

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) anunciou nesta terça-feira, 27, a descentralização de R$ 38 milhões para o Exército Brasileiro realizar os pagamentos da Operação Carro-Pipa, responsável por levar água potável a municípios do semiárido nordestino. O programa teve a paralisação anunciada na sexta-feira, 22. Conforme a pasta, o abastecimento “poderá ser retomado imediatamente”. A informação da paralisação foi repassada por comandos regionais do Exército, responsável por executar a ação, aos pipeiros por meio de mensagens no WhatsApp. Em nota, o Escritório Nacional da Operação Carro-Pipa do Comando Militar do Nordeste informou que a operação "interrompeu a distribuição de água no dia 25 de novembro em quase todo o semiárido, haja vista a falta de descentralização de recursos pelo governo federal."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mensagens enviadas a pipeiros de AL e PE na sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/ OUL Ao todo, seis estados ficaram sem o abastecimento na segunda-feira, 25: Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Cerca de 1,2 milhão de moradores não receberam água. Como cada comando administra seu orçamento e contratações, a paralisação não ocorreu de maneira uniforme e por isso a situação variou em cada estado. No Ceará, o abastecimento não foi interrompido.

Operação Carro-Pipa Criada em setembro de 2012, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (PT), a Operação Carro-Pipa atende atualmente 344 municípios na região do semiárido nordestino em situação de emergência ou calamidade pública com reconhecimento da Defesa Civil Nacional. A ação é coordenada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e executada pelo Exército Brasileiro com o objetivo de garantir o acesso à água potável em municípios que sofrem com a escassez hídrica. Segundo dados divulgados pelo MIDR, de 2023 a 2024, mais de 500 municípios foram atendidos. Atualmente, a operação abastece cerca de 34 mil cisternas coletivas, proporcionando acesso à água potável mensalmente para mais de 1,5 milhão de pessoas.