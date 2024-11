Bolsonaro não descarta refúgio em embaixada, caso seja condenado

Indiciado pela Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não descarta refúgio em embaixada caso seja condenado pelos crimes acusados no fim do processo penal e se diz vítima de perseguição.

O plano de golpe apurado pela PF resultou em um inquérito com mais de 800 páginas. O levantamento aponta que uma articulação, batizada de “Punhal Verde e Amarelo”, previa a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sobre a possibilidade de ser preso, Bolsonaro afirma que “corre o risco”, mas “sem dever nada”. Em meio às investigações da trama golpista realizada de 2022 e que gerou o seu mais recente indiciamento, o ex-presidente alega que “é um réu sem crime”, além de sofrer com as “arbitrariedades do STF”.