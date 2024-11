O POVO News: PEC do aborto é aprovada na CCJ; Haddad anuncia isenção no imposto de renda

Confira os destaques desta quarta-feira,27. Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 27. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda os detalhes da proposta de emenda à Constituição (PEC) contra o aborto e mais informações sobre o anuncio do pacote fiscal pelo ministro da fazenda Fernando Haddad. Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados votou hoje a proposta de emenda à Constituição (PEC) contra o aborto e outros projetos de lei. A PEC do Aborto garante a inviolabilidade do direito à vida "desde a concepção" e pode acabar com as possibilidades de aborto legal no Brasil.