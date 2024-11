Lula empata com Michelle e Tarcísio em cenários de 2º turno para 2026, diz Paraná Pesquisas

Além de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente é apontado em relatório da Polícia Federal divulgado na terça-feira, 26, como líder de uma organização criminosa que tinha como objetivo dar um golpe de Estado no Brasil para mantê-lo no poder após as eleições de 2022.

Primeiro turno

O Paraná Pesquisas também mediu disputas de primeiro turno. Bolsonaro aparece com 37,6%, empatado tecnicamente com Lula, que tem 33,6%, e seguido de Ciro Gomes (PDT), com 7,9%, e de Simone Tebet (MDB), 7,7%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), tem 3,7%. Indecisos são 3,8% e brancos e nulos, 5,8%.

No cenário com Michelle Bolsonaro, Lula lidera com 34,2%, com a ex-primeira-dama em segundo lugar, alcançando 27,5%. Ciro aparece com 10,2%, Tebet com 8,2% e Caiado com 6,4%. Brancos e nulos somam 8,9% e indecisos representam 4,6%.