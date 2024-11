Ciro Gomes deixa hospital após "infecção intestinal severa"

Estado de saúde de Ciro Gomes foi informado por newsletter semanal do ex-presidenciável; pedetista voltará às atividades habituais

Ex-governador do Ceará e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) recebeu alta hospitalar após internação por uma “infecção intestinal grave” no último fim de semana. O político compartilhou a atualização do seu estado de saúde por meio da sua newsletter semanal nessa quarta-feira, 26.

“Uma infecção intestinal severa me levou ao hospital. A recuperação, especialmente das cólicas, acabou me impedindo de escrever”, compartilhou Ciro com os assinantes da publicação.