Novo 'aerolula' em suspenso: veja as opções que a FAB deu a Lula para novo avião presidencial

Diante do corte de gastos para cumprir o arcabouço fiscal, o plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de adquirir um novo avião presidencial não tem prazo para sair do papel. Desde que a a aeronave presidencial oficial, VC-1 Airbus A319CJ, conhecida como Aerolula, apresentou problemas técnicos, em outubro deste ano, com o presidente a bordo, o plano do governo era acelerar a aquisição de uma nova aeronave que custaria de US$ 250 milhões (R$ 1.449 bilhão) a US$ 350 milhões (R$ 2.029 bilhões).

Questionada pelo Estadão, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave VC-1 - como é identificado o Airbus A319 CJ - permanece no Brasil, "à disposição para cumprir missões que atendem à Presidência da República". De acordo com a FAB, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) esteve no México para extração e análise dos dados do voo em que se encontravam Lula, Janja e comitiva.

O atual Aerolula usado por Lula foi comprado, ainda no seu primeiro mandato, por US$ 56,7 milhões (US$ 91,7 milhões em valores atualizados, ou R$ 531,8 milhões) e começou a operar em 2005. A cabine presidencial tem um escritório, uma suíte, uma sala de reuniões e uma área para a segurança.

A autonomia de voo é de 11 mil quilômetros e, por isso, a aeronave precisa fazer várias escalas para reabastecer quando as viagens são mais longas, como para países da Europa e da Ásia. O Palácio do Planalto quer que o novo avião tenha maior alcance, além de internet de alta velocidade e uma sala mais espaçosa para reuniões reservadas.