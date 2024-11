Comissão de Ética arquiva pedido de investigação contra o ex-ministro Silvio Almeida

Silvio Almeida foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos após denúncia de assédio sexual Crédito: FCO FONTENELE

Em reunião realizada nessa segunda-feira, 25, a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu arquivar um pedido de investigação contra Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). O caso é mantido em sigilo pelo colegiado e não tem relação com as acusações de importunação sexual. Almeida foi demitido da pasta em setembro, após divulgação de denúncias de assédio sexual recebidas pela ONG Me Too Brasil contra o ex-ministro. Entre as vítimas, estava Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial. Silvio Almeida nega as acusações.

Conforme informações do O Globo, a denúncia arquivada não foi recebida por canais oficiais do governo e não teria relação com os supostos crimes sexuais dos quais é acusado.