Moraes flexibiliza medida cautelar para autorizar Anderson Torres a cuidar da mãe com câncer

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), flexibilizou medida cautelar imposta ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres e permitiu que ele possa sair de casa à noite e aos fins de semana, de forma temporária, para cuidar da mãe que está com câncer. A defesa de Torres havia solicitado ao magistrado a revogação da ordem de recolhimento noturno e nos fins de semana com o argumento de que seu pai, em idade avançada (73 anos), não consegue cuidar sozinho de sua mãe, de 70 anos.

Após a Procuradora-Geral da República (PGR) manifestar-se favorável ao pedido da defesa do ex-ministro, Moraes decidiu neste sábado flexibilizar a medida cautelar. O magistrado ressaltou, contudo, que a exceção é temporária e vale somente para Torres deslocar-se de sua residência até a casa de sua mãe.