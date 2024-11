Guimarães diz que é cedo para discutir Senado e alerta: "Quem anda rápido come cru"

Cotado para disputar uma das duas vagas do Ceará no Senado, líder de do governo Lula sinalizou que muita discussão ainda ocorrerá antes de haver definição

O petista, que é cotado para disputar uma das duas vagas do Ceará no Senado, sinalizou que muita discussão ainda rolará até haver definição e que a prioridade, no momento, é fortalecer a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) para o próximo pleito.

Questionado pelo O POVO sobre as especulações relacionadas à eleição de 2026 no Senado e manifestações recentes de figuras importantes na política cearense, Guimarães reforçou que é cedo para discutir quem será o candidato e quem apoiará quem.

O deputado federal e ex-senador Eunício Oliveira afirmou, na última sexta-feira, 22, que Camilo teria fechado apoio a uma chapa com ele e com Cid, citando um compromisso do ministro assumido com ambos em momentos distintos.

Recentemente, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) afirmou que o senador Cid Gomes (PSB) é o seu candidato ao Senado. Outros nomes do governismo se colocam como postulantes a uma segunda vaga e pretendem contar com apoio de Camilo.

"Veja bem, o projeto do PT é esse, evidentemente tem que ter muita conversa, muito diálogo. Está muito cedo para escolher candidatos para 2026. Nossa centralidade é fazer de Elmano uma liderança potente para comandar a própria sucessão e os nossos projetos para além de 2026. Ficar discutindo quem é e quem não é, acredito que é cada qual no seu devido tempo. Agora é ajudar Evandro a fazer um grande governo, (discutir) a Presidência da Assembleia Legislativa e vamos construindo nosso projeto. Calma, às vezes quem anda rápido come cru" , alertou a liderança petista.

"Olha, são duas vagas. Há mais ou menos um mês e meio tivemos uma conversa, Camilo e eu, e ele me dizia naquele momento que tinha dois compromissos. Que era o compromisso da reeleição do Elmano e o compromisso com o MDB, que inclusive já faz parte da chapa majoritária", disse Oliveira, que preside o MDB no Ceará e conta com Jade Romero (MDB) como vice-governadora do Estado.

E seguiu: "E no caso (o compromisso sobre apoio) recaia sobre o nosso nome para uma das vagas no Senado. São duas vagas, acho que se ele fez esse gesto ao senador Cid Gomes, nós completamos a chapa: Elmano, Cid e Eunício. Pelas conversas que tenho tido até hoje, naturalmente será essa posição colocada por ele", complementou Eunício. A declaração do deputado ocorreu em meio a um sinal de rompimento entre Cid e o governador Elmano de Freitas.

O tensionamento parece pacificado após o deputado Fernando Santana (PT) renunciar à disputa pela Presidência da Assembleia, tema que foi pivô do estremecimento entre Cid e o governador. O nome encontrado para pacificar a questão foi o de Romeu Aldigueri, atual líder do governador no Legislativo e que, segundo afirmou Elmano, conta com aval de Cid.