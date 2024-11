Governador do Piauí exalta candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), exaltou a candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. O petista recebeu o parlamentar nesta sexta-feira, 22, em Teresina (PI), junto com a bancada do Estado na Câmara. "Apesar de muito jovem, 35 anos de idade, está no seu quarto mandato, conhece o funcionamento da Casa, dos partidos, e eu não tenho dúvida que será, muito provavelmente, um dos melhores presidentes da história da Câmara", afirmou Fonteles.

O líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), também participou da visita ao governador do Piauí. Motta é o candidato do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e franco favorito para vencer a eleição da Mesa Diretora em fevereiro.

A aliança de Motta reúne 17 partidos e contabiliza 488 votos. No último dia 13, os dois principais adversários do deputado, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA), desistiram da disputa e o apoiaram. Motta fechou acordo com União, PSD, PT , PL, MDB, PP, Podemos, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Rede e PRD, além do próprio Republicanos, seu partido. A corrida pela presidência da Câmara sofreu uma reviravolta em setembro, quando o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), desistiu de concorrer e abriu caminho para que Lira escolhesse Hugo Motta como seu candidato.