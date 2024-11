Alece aprova inclusão do concurso Miss Gay Ceará no calendário oficial de eventos do Estado

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quinta-feira, 21, o Projeto de Lei nº 1246/2023 que inclui o concurso Miss Gay Ceará no calendário oficial de eventos do Estado. A medida foi proposta pelo deputado Missias Dias (PT) e estabelece que a competição ocorra de forma anual no último domingo de janeiro.

Conforme a justificativa do parlamentar, o intuito é "garantir meios que possibilitem a criação de instrumentos para disseminar a cultura de respeito à diversidade sexual" e ao "exercício dos direitos", além da "inserção social" do grupo.