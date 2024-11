Veja lista completa de indiciados pela PF por tentativa de golpe de Estado

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 21, o inquérito final sobre a tentativa de golpe de estado e organização criminosa para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, 37 nomes são citados. Entre eles, o próprio Bolsonaro, os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022.

O relatório final do inquérito tem mais de 800 páginas. Conforme a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário.