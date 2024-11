O POVO News: Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes: o que se sabe, lacunas e reações

A edição aborda a Operação Contragolpe e as principais notícias do dia

A mira dos criminosos seria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) , e um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) .A apuração dos investigadores apontou que os envolvidos são, em maioria, militares com formação em Forças Especiais (FE), que utilizaram “elevado nível de conhecimento técnico-militar” para articular todo o plano, desde o planejamento, articulação e execução nos meses de novembro a dezembro de 2022.

O programa O POVO News 1º edição realiza nesta quinta-feira, 21, sua 100ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Twitter e TikTok. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição aborda a Operação Contragolpe e as principais notícias do dia.