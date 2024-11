Mário Fernandes imprimiu no Planalto plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, aponta PF

A Polícia Federal prendeu Mario Fernandes nesta terça, 19, por participar da elaboração do esquema para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo a Polícia Federal (PF) o general Mário Fernandes imprimiu no Palácio do Planalto o esquema que intencionava assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O documento impresso no gabinete da Secretaria Geral do Planalto continha três folhas e era intitulado "Plj.docx" em referência à palavra planejamento, de acordo com a PF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As ações demonstram um detalhado plano de atuação que envolve técnicas de anonimização, monitoramento clandestino e emprego ilícito de recursos públicos”, comunica a Polícia Federal.

A PF diz que o ”planejamento operacional”, denominado de “Punhal Verde e Amarelo”, “descreve o plano para prender/executar o ministro ALEXANDRE DE MORAES, além dos integrantes da então chapa vencedora das eleições presidenciais LUIS INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN". Mario Fernandes, ex-ministro interino e ex-secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência de Bolsonaro, usava um “padrão” para nomear “arquivos de conteúdo sensível”, informa a PF. Ele imprimiu não apenas o documento "Plj.docx", mas também o "Fox_2017". E havia o "Ranger_2014", "BMW_2019" e o "HD_2022" - possível referência à marca de veículos Harley Davidson.

Operação Contragolpe da PF A Polícia Federal prendeu Mário Fernandes nesta terça, 19, por participar da elaboração do esquema chamado “Punhal Verde e Amarelo”, para assassinar Lula, Alckmin e Moraes no dia 15 de dezembro de 2022. Além do general de brigada, foram presos outros quatro suspeitos de colaborar no planejamento de Golpe de Estado: os militares da Elite do Exército, chamados “kids pretos”, o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. E o policial federal Wladimir Matos Soares. Os indícios do caso “foram identificados, inicialmente, a partir das análises dos dados armazenados no celular de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, em especial pela identificação de mensagens compartilhadas entre o referido investigado MARCELO CÂMARA”, informa a PF.

A apuração pontua que “os fatos investigados nesta fase da investigação configuram, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e organização criminosa”. Com a finalidade de “impedir a posse do governo legitimamente eleito (Lula e Alckmin) e restringir o livre exercício do Poder judiciário brasileiro”. A Polícia Federal aponta que a investigação está relacionada com a atuação de organização criminosa com cinco eixos de atuação: a) ataques virtuais a opositores;