Marcelo Rubens Paiva é indicado por líder do PT para receber medalha da Câmara

A liderança do PT na Câmara dos Deputados indicou o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, para ser um dos homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo, uma das mais prestigiadas honrarias concedidas pelo Parlamento. O deputado Odair Cunha (MG) foi o responsável pela sugestão do nome de Paiva.

O livro, que aborda a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, pai de Marcelo, durante a ditadura militar, serviu de inspiração para o filme de mesmo nome, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello.