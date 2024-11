Candidato de situação, Leonardo Sica vence eleição da OAB de SP com maior votação já registrada

O criminalista Leonardo Sica, candidato de situação, venceu as eleições para presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). Ele é o atual vice-presidente da OAB de São Paulo.

Os dois reeditaram a disputa em 2024, mas desta vez Caio Augusto terminou em segundo lugar, com 48.661 votos. A campanha foi atravessada por críticas contundentes.

Caio Augusto disputou com uma chapa considerada mais "conservadora". A vice foi a advogada Angela Vidal Gandra Martins, filha do jurista Ives Gandra, que foi secretária no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).