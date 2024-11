Bolsonaro: "Criatividade para me denunciar", diz sobre indiciamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o indiciamento dele e mais 36 pessoas na tarde desta quint-feira, 20.

O ex-chefe do Executivo falou à coluna do jornalista Paulo Capelli do portal Metrópoles. “O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, disse Bolsonaro.



E continuou: “tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar”