Após Mauro Cid depor por três horas, Moraes mantém validade de delação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve nesta quinta-feira, 21, a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi tomada após Cid depor, diante de Moraes, por três horas, sobre 'contradições e omissões' identificadas pela Polícia Federal na colaboração do militar.

A avaliação de Moraes é a de que Cid esclareceu as divergências. As informações prestadas pelo delator seguem "sob apuração" da Polícia Federal.