G20 Brasil: Lula faz primeiro encontro com secretário-geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou há pouco o hotel em Copacabana, onde está hospedado para participar do G20, no Rio de Janeiro, para o seu primeiro encontro bilateral com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, às 10h30. As reuniões bilaterais vão ocorrer no Forte de Copacabana, em frente ao hotel onde Lula está hospedado. A comitiva e o presidente deixaram o hotel por volta das 10h15. Acompanhavam Lula o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; o secretário especial da Presidência da República, Celso Amorim; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre outros.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está hospedado no mesmo hotel de Lula, não vai participar do encontro e permanece no hotel, segundo fontes.