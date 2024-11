Pai de André Fernandes defende escala 6x1: 'Deus fez o homem, ele trabalha e no 7º dia descansa'

Na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza, viabilidade de mudar a jornada foi debatida. Vereador disse que, se PEC for aprovada, Brasil vai virar uma Venezuela

O deputado Alcides Fernandes (PL) classificou a PEC que propõe a mudança, como catastrófica. “Estamos vendo muitas empresas sendo fechadas no Estado do Ceará, a gente está vendo personagens como a deputada Erika Hilton (Psol-SP), o (Guilherme) Boulos (Psol-SP), o (José) Guimarães (PT-CE), e personagens que estavam dando entrevista dizendo que agora vai melhorar a vida dos trabalhadores. Já vindo aí uma catástrofe, que não passa”. Alcides é pai do deputado federal licenciado André Fernandes, que foi candidato a prefeito de Fortaleza.

Deputados estaduais do Ceará e vereadores de Fortaleza repercutiram, nessa quinta-feira, 14, o projeto de emenda à Constituição que pretende acabar com a jornada de trabalho 6x1 — seis dias de trabalho e um de folga. No plenário da Assembleia, parlamentares questionaram a viabilidade da proposta alegando que seria danosa para a economia.

Alcides, que é pastor evangélico, completou, em alusão bíblica: "Deus fez o homem, ele trabalha e no sétimo dia ele descansa. O homem não é de ferro, ele trabalha os seis dias e no sétimo ele descansa".

Para o deputado, se a emenda for aprovada, o país deve passar por problemas de falência de empresas. Ele considera que o projeto não será aprovado, devido à falta de apoio do presidente Lula. "O cara trabalhar quatro dias e folgar três, rapaz vai ser um quebradeira, e não vai passar porque nem o próprio Lula tá concordando com isso", completou o deputado.

Para o deputado Felipe Mota (União BRasil), não há um debate em torno do impacto econômico que a mudança vai causar. “Eu olhei a PEC da deputada do 6x1, uma folha. Não tem nada que discuta o impacto, nem do trabalhador nem do empresário. Ela foi perguntada em um programa de TV, ela não soube responder”, criticou.

“Não vi as categorias, não vi as entidades sindicais dando seus planejamentos não. Ninguém quer ser responsável por demissão em massa não”, completou Felipe no seu discurso na tribuna.