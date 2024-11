Corte de gastos será poda responsável em árvore que está crescendo, afirma Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o pacote de corte de gastos do governo será uma "poda responsável em uma árvore que está crescendo". Ele disse que o tempo do anúncio é decisão do presidente Lula, que está "ouvindo várias áreas" antes de tomar uma decisão.

Ele garantiu que não será um corte radical, "feito com serra elétrica", como já teria acontecido no passado. "A Serra elétrica nos fazia perder todo o trabalho feito anteriormente. E queremos preservar a rota de crescimento", diz.

Padilha lembrou as seguidas altas do PIB, a menor taxa de desemprego desde 2012, uma inflação que, diz, tem cumprido metas, e o aumento recente do investimento público e privado no País. "Há um ano e dez meses, recuperamos uma trajetória de crescimento que será preservada", afirmou.