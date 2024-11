Sabemos como eram os EUA antes e depois do 11/9; é o que visualizamos no Brasil, diz ministro

"Todos sabemos o que eram os Estados Unidos antes e depois das Torres Gêmeas. É isso que nós estamos visualizando dentro do Brasil. Se eventos como esse continuarem a acontecer, obviamente o Brasil vai ter de mudar a forma de enxergar a questão do terrorismo. Porque o que nós vimos ontem foi terrorismo", disse.

O ministro falou a jornalistas ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em evento do U20, derivação do G20 que trata de assuntos relacionados às cidades dos 20 países mais ricos do mundo.