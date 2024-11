Passos: Apreendemos um telefone celular e também vários artefatos na residência e no trailer

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse nesta quinta-feira, 14, que a PF apreendeu um celular e vários artefatos na residência e no trailer do homem responsável pelas explosões ocorridas na noite de quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes.

Passos disse que a investigação da PF "dirá se a pessoa agiu isoladamente ou em conjunto, com apoio financeiro". O diretor-geral da PF relatou que a equipe entrou com um robô na casa do homem que se matou na Praça dos Três Poderes. Esse robô antibombas, ao abrir gavetas na residência, causou uma "explosão gravíssima", nas palavras de Passos.