Explosões no STF: Por que seria suicídio?, questiona Paulo Pimenta

"Não trato como caso isolado", disse Pimenta sobre o ocorrido. Ele afirma que isso foi fruto de um clima de "intolerância e ódio". Também disse que o homem das bombas, Francisco Wanderley Luiz, era parte do movimento que pedia um golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. "Esse camarada estava na frente dos quartéis."

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, questionou nesta quinta-feira, 14, a tese de o homem que atirou bombas na Praça dos Três Poderes na quarta-feira, 13, ter se suicidado. Segundo Pimenta, as imagens indicam que ele morreu por acidente. "Por que seria suicídio?", disse o ministro.

O sistema de câmeras do Supremo Tribunal Federal (STF), prédio mais próximo das explosões, mostra o homem lançando artefatos e depois se deitando sobre outro, que explodiu sob sua cabeça. Paulo Pimenta também afirmou que os protocolos do G20 estão mantidos, e que não haverá alterações no planejamento por causa das explosões.