Reunião de Lula com Pacheco termina sem declarações à imprensa

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acabou há pouco no Palácio do Planalto. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Presidência da República.

Além de Lula e Pacheco, participaram: Alexandre Padilha - ministro das Relações Institucionais; Jorge Messias - ministro da Advocacia Geral da União; Davi Alcolumbre (União-AP) - presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e provável próximo presidente da Casa Alta; Otto Alencar (PSD-BA) - líder do governo no Senado na ausência de Jaques Wagner (PT-BA).