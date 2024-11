Relator do PL das Emendas aumenta número de emendas de bancada e permite bloqueio dos recursos

O relator do projeto de lei complementar, senador Angelo Coronel (PSD-BA), que regulamenta as emendas parlamentares, fez duas principais alterações na proposta para atender a uma demanda do governo federal e de alguns parlamentares. Uma delas volta a permitir o bloqueio de emendas parlamentares. A outra aumenta o número de emendas de bancada a que cada Estado terá direito, de oito para 10. O retorno do dispositivo que permite o bloqueio das emendas foi negociado com o governo federal, segundo o relator. "Fica autorizado o contingenciamento e o bloqueio de dotações de emendas parlamentares até a mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias, com vistas a atender ao disposto nas normas fiscais vigentes", estabeleceu. O texto vindo da Câmara permitia apenas o contingenciamento dessas despesas.

A outra alteração é sobre a divisão das emendas de bancada. Pelo texto aprovada na Câmara, as bancadas estaduais, a depender do tamanho, poderiam dividir o montante total a que têm direito (cerca de R$ 600 milhões) em quatro a oito emendas. Coronel mudou esse dispositivo e determinou que todas as bancadas possam dividir o dinheiro em até 10 emendas.