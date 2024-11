Quem são os políticos financiados pelo BRB em camarote milionário no GP de F1 em SP?

O Banco de Brasília (BRB), que pertence ao governo do Distrito Federal, comprou 110 ingressos Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado em São Paulo (SP) no dia 3 deste mês. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e outros políticos de Brasília participaram do evento.

Advogado, Ibaneis Rocha é ex-presidente regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e se tornou uma das maiores surpresas da política nacional em 2018, quando saltou de 2% das intenções de votos, no início da campanha para liderar a preferência do eleitorado com folga no segundo turno.

Ele desbancou, no primeiro turno, adversários conhecidos do eleitorado do DF. Entre eles, Eliana Pedrosa (PROS), eleita três vezes deputada distrital (2002, 2006 e 2010) e que liderava as pesquisas no início da campanha, e também o deputado federal e líder na Câmara da chamada bancada da bala, Alberto Fraga (DEM). Em 2022, Ibaneis foi reeleito com 50,3% dos votos válidos contra Leandro Grass, que atingiu 26,25%.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) esteve no autódromo de Interlagos e tirou fotos com Ibaneis Rocha, mas não foi ao evento com ingressos do BRB. Ciro Nogueira foi convidado pela montadora Honda - ele é proprietário de uma rede de concessionárias da montadora. O senador postou foto com Ibaneis em suas redes sociais e chamou o governador do DF de "grande amigo (...) e futuro senador".

Embora tenha nascido em Brasília, Ibaneis é de família piauiense, do Estado de Nogueira. Em 2026, Ibaneis termina seu segundo mandato como governador do DF. Concorrer ao Senado é uma das possibilidades para o político emedebista. Ele estava na área VIP do BRB acompanhado da primeira-dama, Mayara Rocha.