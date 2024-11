Pacheco lamenta morte na Praça dos Três Poderes e diz que autoridades estão investigando

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MB), lamentou a morte de uma pessoa na Praça dos Três Poderes após as explosões ocorridas no local. "Lamento, obviamente, que tenha uma pessoa morta e demonstramos solidariedade, mesmo sem conhecer as circunstâncias (do ocorrido)", disse Pacheco na saída do Senado nesta quarta-feira, 13.

O senador disse que foi informado pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do ocorrido, mas que o caso ainda "está muito incipiente" e "acabou de acontecer". Segundo ele, a vice-governadora afirmou que a polícia está fazendo varredura na Praça dos Três Poderes. A Polícia Legislativa, disse o senador, também está fazendo o procedimento no Congresso para investigar possíveis ameaças. Não há informação sobre motivações, declarou Pacheco, ainda segundo as informações passadas por Celina Leão.