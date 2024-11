O POVO News: Fim da escala 6x1: entenda prós e contras da PEC; Trump nomeia Musk para governo

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a programação aborda a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende acabar com a jornada de trabalho 6x1 no Brasil, com uma discussão sobre os prós e contras do projeto.

Nessa terça-feira, 12, a proposta alcançou o endosso de 134 dos 171 parlamentares necessários para que comece a tramitar na Câmara dos Deputados.