MP no MA acusa prefeito, vice e vereadores por nomear sobrinho, cunhado, tio, irmão e primos

O Ministério Público do Maranhão ajuizou duas ações no fórum de Cururupu - município de 30 mil habitantes situado a 156 quilômetros de São Luís -, atribuindo prática de nepotismo ao prefeito, ao vice, ao presidente da Câmara, sete vereadores e dois secretários municipais. O grupo é acusado de nomear 14 familiares em cargos de comissão. A Promotoria pede a condenação de gestores e políticos à perda da função pública e dos direitos políticos e também o afastamento liminar de todos os apadrinhados, supostamente escolhidos de forma irregular.

Para a promotora de Justiça Samira Mercês dos Santos, que subscreve as ações, o prefeito beneficiou o sobrinho, com a indicação para o cargo de chefe de transporte da Secretaria Municipal de Educação, e o cunhado, com a nomeação para coordenador de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura.

Nesse mesmo sentido, afirma a Promotoria, se beneficiaram alguns parentes ligados ao vice-prefeito André Gustavo Ramos Pestana, como seu irmão, que foi indicado para chefiar o gabinete da prefeitura; o tio, que assumiu a Secretaria Municipal de Obras, e primos, que assumiram a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde.

Em relação às indicações de parentes de vereadores da base governista, o Ministério Público sustenta que as nomeações constituem abuso de poder, com desvio de finalidade. "Observa-se que as nomeações de parentes e cônjuges de vereadores ocorreram apenas para satisfazer interesses pessoais e políticos do gestor do Poder Executivo Municipal, indo, indiscutivelmente, de encontro ao interesse público", anotou Samira Mercês dos Santos.