É irresponsabilidade colocar presidente em avião com problemas, diz Janja após pane

A primeira-dama da República, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, cobrou maior responsabilidade em relação aos aviões utilizados pela Presidência. Em sua avaliação, foi uma "irresponsabilidade" transportar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México ao Brasil em uma aeronave com problemas.

"A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula. Eu estou falando do presidente da República do Brasil", afirmou Janja em entrevista à CNN Brasil, transmitida nesta quarta-feira, 13.