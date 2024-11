O POVO News: PEC do fim da jornada 6x1; morte de delator do PCC em Guarulhos

A edição traz informações sobre a PEC do fim da escala 6x1 e a repercussão do caso de empresário morto em aeroporto de SP; Polícia investiga caso.

Com amplo apoio popular nas redes sociais, proposta de emenda à Constituição (PEC) , encabeçada pela deputada federal Erika Hilton (Psol) , prevê uma revisão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para abolir a escala 6x1 — aquela em que o trabalhador tem direito a apenas uma única folga por cada seis dias trabalhados.

O projeto, ainda não protocolado na Câmara dos Deputados, ganha projeção nas redes sociais e já levantou 1,4 milhão de assinaturas em petição pública pelo fim da escala 6x1, mas ainda patina em apoio no Congresso.

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros supostamente por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estava jurado de morte após ter sido apontado como mandante do assassinato de dois integrantes do alto escalão da facção criminosa em dezembro de 2021. A defesa alega que ele teria solicitado mais segurança em sua escolta ao Ministério Público (MP). I empresário foi assassinado na sexta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

