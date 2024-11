Brasil e Suécia assinam carta de intenções para compra de aeronaves C-390, da Embraer, e Gripen

Os governos do Brasil e da Suécia assinaram neste sábado, 9, uma carta de intenções para ampliação da compra de caças suecos Gripen por parte da Força Área Brasileira (FAB), enquanto os europeus irão adquirir o modelo C-390 Millennium, da Embraer. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Suécia.

As negociações do governo brasileiro para a compra de aeronaves suecas já duram uma década. Em 2014, o Brasil assinou um contrato com a empresa Saab para a compra de 36 aeronaves modelo Gripen. Segundo o governo sueco, oito caças foram entregues desde então.

"A Saab e a fabricante aeroespacial brasileira Embraer também iniciaram a produção conjunta de aeronaves Gripen no Brasil. O Brasil declarou agora que planeja aumentar o contrato atual para as aeronaves Gripen em 25%", informou, em nota, Johan Hjelmstrand, assessor de imprensa do ministro da Defesa local, Pal Jonson, que se encontrou com José Múcio, ministro da Defesa do Brasil, em Natal, neste fim de semana.