Juízes do Ceará lançam campanha por direito de votar para presidente do Tribunal de Justiça

Magistrados cearenses realizaram ato na tarde desta sexta-feira, 8, para reivindicar eleição direta que envolva toda categoria para escolha da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A manifestação promovida pela Associação dos Magistrados do Ceará (ACM) contou com juízes de várias regiões do Estado. Atualmente, a direção do TJCE é eleita pelos 53 desembargadores que compõem a corte. A reivindicação é para que os juízes estaduais de primeira instância também tenham direito a voto. Das 27 unidades da federação no Brasil, apenas Roraima realiza eleições com magistrados de primeira e de segunda instância, que passaram a ocorrer após reivindicação da categoria.

Há movimento para a mudança da Constituição Federal, instituindo esse formato de eleição. Mas, a ACM defende que a mudança ocorra no regimento interno do tribunal cearense, como se deu em Roraima.

O presidente da ACM, juiz Hercy Alencar, titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Quixadá, defende que, se todos os magistrados exercerem o poder de voto, a distribuição do poder dentro do Judiciário cearense será mais igualitária e democrática.