O POVO News: Trump anuncia 1º nome do governo: a "organizadora do caos"; Lula x Bolsonaro

Com a vitória de Donald Trump (Republicano) nas urnas assegurada, a atenção na política dos Estados Unidos agora se volta para a formação de sua equipe de governo. Na quinta-feira (7), ele fez sua primeira nomeação: Susie Wiles, que foi codiretora de sua campanha vitoriosa, assumirá o cargo de chefe de gabinete. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição desta manhã aborda sobre quem são os cotados para integrar o governo Trump nos Estados Unidos e as principais notícias do dia. O programa O POVO News 1º edição realiza nesta sexta-feira, 8, sua 93ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Twitter e TikTok.