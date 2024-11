O POVO News: Lula não deve ir à posse de Trump; Biden vem ao Brasil para G20

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 8. Com apresentação da jornalista Marcos Tardin, o programa aborda sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos. Presidente Lula (PT) não deve ir para posse de Donald Trump em janeiro do ano que vem. Apesar disso, o atual presidente Joe Biden vem ao Brasil para o G20.



Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou na tarde desta quinta-feira, 7, por telefone, com o presidente Lula. A ligação durou cerca de 30 minutos, informou o Palácio do Planalto. A iniciativa da conversa foi do norte-americano, que confirmou sua vinda para Cúpula de Líderes do G20, nos dias 18 e 19 deste mês, no Rio de Janeiro.