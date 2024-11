Deputado briga com pai na Justiça por fazenda avaliada em R$ 1,5 milhão

O deputado federal Ricardo Maia (MDB) está envolvido em uma disputa na Justiça com o pai, José Edson Brito Maia, por uma propriedade avaliada em R$ 1,5 milhão. Os dois afirmam serem donos da fazenda com cerca de 280 hectares, localizada em Ribeira do Pombal (BA), e não se falam desde 2021.

Com trâmite no Tribunal de Justiça da Bahia, a desavença chegou a virar caso de polícia. No início do mês de outubro, o parlamentar mandou um funcionário derrubar com um trator a cerca e a porteira da fazenda, após o pai colocar uma corrente no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em resposta, o pecuarista de 76 anos, conhecido como Zelitão, e a madrasta de Ricardo Maia registraram dois boletins de ocorrência (BOs), alegando que o deputado tentou invadir suas terras. Atualmente, por decisão judicial, ele está proibido de se aproximar do casal.