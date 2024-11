PF investiga furto de celulares apreendidos pela Receita Federal

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira, 6, a Operação Simulata Custódia para investigar furto de itens eletrônicos apreendidos pela Receita Federal em Natal (RN). Entre eles, pelo menos 45 celulares foram desviados do depósito da instituição. Segundo nota da PF, um vigilante terceirizado é o principal suspeito do crime.

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do profissional da Receita Federal por ordem da 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A investigação apontou que o vigilante se aproveitou do cargo para furtar os aparelhos sem chamar a atenção. Os celulares desviados eram vendidos pela internet com a ajuda da esposa do vigilante, com quem um dos aparelhos foi encontrado.

Pessoas que adquiriram os aparelhos sem saber de sua origem ilícita auxiliaram os agentes a provar a participação do casal no crime. Os compradores mostraram que os valores das vendas foram direcionados para os suspeitos, que também faziam as entregas pessoalmente.