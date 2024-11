O POVO News: Inelegível, Bolsonaro quer Temer como vice; Lula vai à posse de Trump?

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 7. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda a repercussão da vitória do americano Donald Trump no Brasil.



Assista ao vivo:

Com a vitória de Trump nas eleições americanas, o principal nome da direita brasileira, Jair Bolsonaro, volta a ser destaque visando as eleições gerais de 2026. O ex-presidente é alvo das investigações sobre trama golpista e está inelegível até 2030. Além dele, outros políticos brasileiros também associam a vitória do americano como um presságio de Bolsonaro retornar a presidência do Brasil em 2026.