Deputado Mario Frias é internado em Brasília com quadro de trombose arterial

Ex-ator, Mario Frias deu entrada no hospital na noite dessa quarta-feira, 6, e permanecerá em observação; quadro é estável

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi internado em Brasília para investigar um quadro de trombose arterial em membro inferior. O parlamentar deu entrada no Hospital Santa Lúcia Sul, na noite dessa quarta-feira, 6 de novembro.

Em nota, a equipe de Mario esclareceu que o estado de saúde do ex-ator é estável, mas o parlamentar permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico.

“A equipe do deputado federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde às 18h de hoje, 6 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial em membro inferior”, consta no texto da nota.