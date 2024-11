Cogna reduz prejuízo em 71,6% no 3º trimestre para R$ 22 milhões

A Cogna registrou prejuízo líquido de R$ 22 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma redução de 71,6% ante o prejuízo reportado no mesmo período de 2023, de R$ 102,5 milhões. Por outro lado, no critério ajustado, a companhia reportou lucro líquido de R$ 32,8 milhões, revertendo prejuízo de R$ 44 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 9,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, para R$ 377 milhões, com margem de 29,5%, alta de 2,2 pontos porcentuais (p.p.). Já o Ebitda recorrente ficou em R$ 385 milhões, 25,9% maior do que um ano antes.

Entre julho e setembro deste ano, a Cogna registrou receita líquida de R$ 1,281 bilhão, leve avanço anual de 0,9%. O resultado financeiro ficou em R$ 224,3 milhões negativos, recuo de 16,3% ante os R$ 267,9 milhões também negativos de um ano antes.