O POVO News: Trump é eleito presidente dos EUA; qual o futuro de Bolsonaro para 2026

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 6. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026.



Assista ao vivo:

Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira,6. O ex-presidente retorna à Casa Branca somando mais de 270 votos no colégio eleitoral derrotando a candidata democrata Kamala Harris.

Após uma das eleições mais acirradas do país, o milionário de 78 anos é novamente presidente da maior potência econômico do mundo. Com campanha historicamente marcada por uma tentativa de assassinato, a imagem de Trump de pé, com o rosto ensanguentado e o punho erguido, é a mais impactante da campanha.