Lava Jato: Toffoli empurra para 1ª instância pedido de Eduardo Cunha para anular processo

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, sem análise de mérito, um pedido do ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) para anular todas as provas e processos contra ele na Operação Lava Jato.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados pediu a extensão das decisões que beneficiaram o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) e os empresários Marcelo Odebrecht e Raul Schmidt Felippe Júnior.

A defesa alega que Eduardo Cunha foi vítima de "perseguição" e que a força-tarefa da Lava Jato lançou mão de "táticas espúrias e ilegais" para investigá-lo. Os advogados afirmam que, antes mesmo da cassação do ex-deputado, em 2016, quando ele perdeu a prerrogativa de foro, o então juiz Sérgio Moro - hoje senador - "coordenava ações" contra Cunha em "conluio" com os procuradores de Curitiba.