Lula diz que deputado foi 'triturado' por bolsonaristas após fazer declaração a seu favor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 17, que a repercussão da declaração do deputado bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ) a seu favor "teve uma repercussão muito boa" para o governo "e muito ruim" para o parlamentar.

Otoni participou de um evento no Palácio do Planalto de sanção do Dia Nacional da Música Gospel nesta semana e elogiou o presidente. Disse que foi "um dos maiores defensores" do governo Bolsonaro e "crítico político" do PT, mas que os evangélicos estão "entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos".

Em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia, Lula relatou o encontro e disse que gostaria de ter perguntado ao deputado porque, então, ele apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Confundiu-se ao chamá-lo de deputado da bancada ruralista (na verdade, ele é da bancada evangélica) e do Pará (ele é do Rio de Janeiro).