Eleições 2024: O que dizem os relatórios dos observadores que fiscalizaram o 1º turno

Sem incidentes graves, a votação realizada no primeiro turno das eleições deste ano apresentou dificuldades relacionadas à acessibilidade, longas filas e propaganda irregular. As informações são dos relatórios parciais apresentados por três das cinco entidades brasileiras credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para observar o pleito.

Realizadas pela Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep), Transparência Eleitoral Brasil e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Nepedi/Uerj), as análises apontam que a votação aconteceu de “maneira tranquila”.

As instituições afirmam que não foram observados casos de violência ou que afetassem a segurança dos eleitores, mesários, candidatos e autoridades.