Candidato em boa Vista fotografado beijando maços de dinheiro é alvo da PF

O Estadão entrou em contato com o candidato pelas redes sociais, mas ainda não havia obtido retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.

A imagem circulou nas redes sociais na véspera do primeiro turno das eleições. Ele teve 1.046 mil votos, insuficientes para chegar à Câmara de Roraima.

A Polícia Federal suspeita que o dinheiro registrado na foto tenha sido usado para comprar votos. Ele não declarou bens à Justiça Eleitoral ao registrar sua candidatura.

"Ao aprofundar a investigação, foi constatada uma discrepância entre o montante previsto na foto e o valor declarado na campanha do candidato, evidenciando falta de lastro financeiro", informou a PF.

Entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Zói Fernandes ocupou o cargo de secretário parlamentar no gabinete do deputado federal Duda Ramos (MDB-RR), com remuneração bruta de R$ 9,2 mil. O deputado não é investigado.