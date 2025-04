Val Kilmer, astro de 'Batman Eternamente' e 'Top Gun', morre aos 65 anos

Ator carismático e de personalidade forte, o americano Val Kilmer, famoso por seus papéis em "Top Gun", "Batman Eternamente" e "The Doors", morreu aos 65 anos, vítima de pneumonia, informou sua filha Mercedes ao jornal The New York Times. Van Kilmer foi diagnosticado em 2014 com um câncer na garganta do qual se recuperou, afirmou sua filha ao NYT. O tratamento, no entanto, provocou a perda de sua voz, como foi possível observar em sua participação especial como 'Iceman' na sequência "Top Gun: Maverick".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2021, o documentário "Val" foi exibido no Festival de Cannes. A produção, baseada principalmente nas imagens de arquivo do próprio ator, aborda sua ascensão e queda em Hollywood. A doença de Kilmer foi integrada ao filme "Top Gun: Maverick" (2022), estrelada novamente por Tom Cruise. 'Iceman', que na sequência era comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, é um personagem importante do primeiro "Top Gun" (1986). Val Kilmer também interpretou o cantor Jim Morrison no filme "The Doors" (1991), do diretor Oliver Stone, e um assaltante de bancos em "Fogo Contra Fogo" (1995), de Michael Mann, protagonizado por Robert de Niro e Al Pacino e aclamado pela crítica. No mesmo ano, ele interpretou Bruce Wayne/Batman em "Batman Eternamente", ao lado de Nicole Kidman, um filme dirigiro por Joel Schumacher.

- Personalidade "comovente" - Val Kilmer, que cresceu com uma câmera e registrou todas as etapas de sua vida, incluiu no documentário "Val" diversos vídeos pessoais e também cenas inéditas de seus maiores sucessos no cinema. Entre essas imagens, há uma discussão entre Kilmer e o diretor John Frankenheimer durante as filmagens de "A Ilha do Dr. Moreau" (1996), um fracasso que marcou o início de sua queda.

Em 2010, no momento em que começava a se reerguer com uma bem-sucedida peça teatral sobre Mark Twain, que ele pretendia adaptar para o cinema, o câncer interrompeu sua carreira. Ele tinha a reputação de ter um temperamento explosivo, mas também uma personalidade "comovente", segundo a imprensa especializada. "Quando trabalhei com Val em 'Fogo Contra Fogo', nunca deixei de admirar seu alcance, sua formidável variedade em sua capacidade de possuir e expressar o personagem", afirmou em um comunicado o diretor Michael Mann.

"Depois de tantos anos lutando contra a doença e mantendo o ânimo elevado, esta é uma notícia extremamente triste", acrescentou Mann. "Vou sentir saudades. Você era uma pessoa inteligente, estimulante, corajosa, um explosivo criativo", escreveu o ator americano Josh Brolin no Instagram. Kilmer iniciou a carreira no teatro e foi a pessoa mais jovem a ser aceita na renomada Juilliard School de Nova York.