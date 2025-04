Trump sofre primeira derrota eleitoral após votação para Suprema Corte de Wisconsin

Os eleitores de Wisconsin desferiram um duro golpe ao segundo governo de Donald Trump na terça-feira (1) com a eleição de uma juíza apoiada pelos democratas para a Suprema Corte do estado, apesar de Elon Musk, assessor da presidência, ter investido milhões de dólares na campanha do candidato rival.

Dois meses após seu retorno à Casa Branca, Trump celebrou, pelo menos, a vitória em duas eleições parciais para a Câmara de Representantes na Flórida, cujas cadeiras continuarão com o Partido Republicano.