Tarifas de Trump causam temor na fronteira entre México e EUA

Em seu caminhão carregado com veículos Toyota, Raúl Hernández faz fila ao amanhecer para cruzar a fronteira entre México e Estados Unidos, preocupado com as tarifas que o presidente americano, Donald Trump, anunciará.

Se Trump seguir adiante com seu plano de impor esses impostos aduaneiros e obrigar as empresas a transferirem sua produção para os Estados Unidos, muitos trabalhadores no México sofrerão, diz ele.